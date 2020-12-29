Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий задержан в монастыре, который удерживал больше полугода

Его обвиняют в склонении детей к самоубийству. На территорию Среднеуральского женского монастыря, где находился бывший схимонах и другие верующие, приехали, судя по видео, опубликованных в соцсетях, несколько десятков сотрудников спецслужб в полном обмундировании.

Около полуночи возле монастыря начались столкновения верующих с силовиками. Они требовали разойтись, сторонники Сергия просили его не трогать. Обитатели монастыря жаловались, что к ним применили силу: у одной из монахинь медики диагностировали перелом шейки бедра, пишет сайт 66.ru.

До этого газета «КоммерсантЪ» сообщала, что некоторые сторонники бывшего схимонаха готовятся поджечь себя. Территорию оцепили, в монастыре начались обыски.

Бывшего схимонаха задержали и везут в Москву. Его обвиняют по ряду статей в том числе «Склонение детей к самоубийству» рассказала газете «КоммерсантЪ» адвокат священника Светлана Герасимова. Поводом могло стать видео проповеди, где клирик призывал умереть за Россию, детей и будущее.

Сергия ранее отлучили от церкви из-за конфликта с Екатеринбургской епархией и за проповеди, в которых он отрицал коронавирус и требовал сменить власть в стране.

В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть.