Адвокат задержанного бывшего схимонаха Сергия сообщила, что ее не пускают в СК к подзащитному

Светлана Герасимова подтвердила «Интерфакс», что он доставлен на допрос.

По сведениям агентства ТАСС, поводом стал видеоролик на портале Youtube, в котором лишенный сана и отлученный от церкви клирик призывает умереть за Россию.

Бывший схимонах был задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Как передает местный сайт 66.ru, там начались столкновения между силовиками и сторонниками религиозного деятеля. Конфликт бывшего настоятеля монастыря с РПЦ начался после того, как он стал выступать против карантинных ограничений. Затем бывший схимонах потребовал от Владимира Путина передать ему власть.