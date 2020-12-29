Министры иностранных дел РФ и Турции попытаются урегулировать разногласия между странами по целому ряду вопросов

Переговоры пройдут сегодня, в Сочи.

Ситуация в Нагорном Карабахе, а также Сирии и Ливии — эти вопросы главы МИД не обойдут стороной. Москва и Анкара расходятся по поводу размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Турция хочет открыть собственный наблюдательный пункт, независимый от общего координационного центра. Российская сторона ранее объявила, что на спорных территориях не будет турецкого контингента. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по его словам намерен также обсудить с коллегой Сергеем Лавровым меры по обеспечению безопасности границ Азербайджана.

Другой камень преткновения между странами — Сирия. Москва поддерживает в арабской стране правительственные силы во главе с Башаром Асадом, а Турция – повстанцев, которые выступают против официального Дамаска. Ситуация на севере Сирии в последние дни обострилась, Россия перебросила в провинцию Ракка дополнительные силы военной полиции. Министры обсудят сегодня и разногласия по Ливии, где Москва поддерживает силы мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара, а Анкара — международно признанное правительство в Триполи.

На фоне политических разногласий с российской стороной Анкара надеется урегулировать отношения с США и НАТО после прихода к власти демократа Джозефа Байдена. Об этом ранее сообщила агентство Bloomberg со ссылкой на источники.