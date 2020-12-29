На Урале бывший схимонах Сергий задержан в монастыре и доставлен на допрос

Его подозревают в склонении детей к самоубийству, сообщила его адвокат Светлана Герасимова газете «Коммерсантъ». По ее словам, поводом стал видеоролик, где религиозный деятель спрашивает о готовности умереть за Россию.

Лишенный сана и отлученный от церкви клирик был задержан поздно вечером в Среднеуральском женском монастыре, который ранее фактически захватил со своими сторонниками. Конфликт бывшего схимонаха с РПЦ начался весной, когда он публично отрицал пандемию и критиковал руководство церкви за карантинные меры.