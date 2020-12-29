В Театре Романа Виктюка откроется виртуальный интерактивный музей «Гений места: ожившие легенды»

Он посвящен знаковым для театра личностям: архитектору Константину Мельникову и режиссеру Роману Виктюку.

Проект, запущенный еще самим Виктюком, приурочен к двум знаменательным датам, которые будут отмечаться в будущем году: 25-летию театра и 85-летию его создателя. Тематически музей объединил явления, которые связаны с уникальным зданием, построенным в 1929 году по проекту Константина Мельникова, и ставшим памятником конструктивизма, творчеством Виктюка, идеально вписавшимся в проект архитектора, и Театром Романа Виктюка как продолжателем традиций русского авангарда.

Как пишет журнал «Театрал», в музее особое внимание уделяется выдающимся людям искусства, таким как Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Казимир Малевич, Марина Цветаева, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Елена Образцова и Рудольф Нуреев.

Собственный дом на Стромынке театр обрел в том же году, что и официальный статус – в 1996-м. Но долгие годы труппе приходилось скитаться по разным площадкам, поскольку здание нуждалось в капремонте. Долгожданное открытие основной сцены состоялось лишь 4 года назад.

Основатель театра Роман Виктюк ушел из жизни в ноябре в возрасте 84 лет. После этого новым художественным руководителем коллектива назначили Дениса Азарова, а главным режиссером – Дмитрия Бозина.