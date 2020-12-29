Истекает срок подачи заявлений на новогодние выплаты для детей, но подавать их нужно не всем

Президент России Владимир Путин пообещал выделить по 5 тысяч на каждого ребенка до 8 лет во время предновогодней пресс-конференции.

Более 13,5 миллионов детей, а вернее их родители, получили деньги автоматически по реквизитам, которые они оставляли на сайтах госуслуг или пенсионного фонда, поэтому никаких бумаг им писать не надо.

А вот те семьи, которые не получали в этом году финансовую помощь, должны заявить о себе любым удобным способом. Либо зарегистрироваться на соответствующем портале, либо лично прийти в местное отделение пенсионного фонда.

Это касается тех, кто хочет получить деньги до Нового года. У остальных будет время до 31 марта будущего года. Всего программа коснется 14 с половиной миллионов детей.

На предновогодние выплаты из резервного фонда будет выделено 73,5 миллиарда рублей.