Мосгорсуд огласит сегодня приговор обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Для Карины Цуркан прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима. представитель гособвинения посчитал доказанной вину подсудимой.

Адвокаты попросили её оправдать. Цуркан — в прошлом руководитель одного из управления Интер РАО — фигурант уголовного дела о шпионаже. По версии обвинения она с 2004-го года работала на спецслужбы Молдавии и 5 лет назад передала им сведения о поставках электроэнергии из России на Украину.

Обвиняемая настаивает, что никогда не была знакома с представителями иностранных спецслужб. Один из адвокатов рассказал агентству

ТАСС, что уголовное дело строится на анкетных данных Цуркан и донесениях оперативных работников. Представители защиты также отмечают, что часть улик в деле сфальсифицирована. Журналистов допустят только на оглашение приговора.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за сведений, которые составляют гостайну. Адвокаты намерены обжаловать приговор, в случае если он будет обвинительным.

Статья о шпионаже предусматривает до 20-ти лет лишения свободы. Цуркан провела под стражей два с половиной года.