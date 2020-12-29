ФСИН обвинила политика Алексея Навального в нарушении правил условного осуждения по делу «Ив Роше»

В ведомстве не исключили, что попросят заменить оппозиционеру условный срок на реальный.

Во ФСИН считают, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и, тем самым, не выполняет решение суда. Такой вывод в столичном управлении ведомства сделали на основании публикации в медицинском журнале «Ланцет», где описана история лечения оппозиционера в берлинской клинике «Шарите». В статье, в частности, говорится о том, что к середине октября Навальный почти восстановился от последствий отравления.

По приговору суда по делу «Ив Роше», вынесенному в декабре 2014 года, политик получил 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет. При этом позднее испытательный срок был продлен – но он заканчивается уже в среду. Адвокат Навального Вадим Кобзев, в свою очередь, рассказал, что ФСИН ждет оппозиционера в одном из своих филиалов уже сегодня утром. Таким образом, политику дали на явку в филиал службы менее суток. В случае, если ведомство обратится в суд с жалобой и его ходатайство будет удовлетворено, Навальному грозит 3,5 года уже реального заключения. Сам он в настоящий момент продолжает находиться на лечении в Германии.

Навальный, между тем, в своем твиттере подчеркнул, что, признавая данные журнала «Ланцет», государство официально признает и факт его отравления боевым отравляющим веществом «Новичок».