В Казани в отделе полиции «Юдино» нашли мертвым 23-летнего сотрудника, сообщает РИА «Новости»

По словам источника «Интерфакса», рядом с телом дознавателя найдена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается. По сведениям издания «Бизнес Онлайн», причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. В МВД сообщили, что проводят проверку
2020-12-29T05:18:04+03:00
2020-12-29T05:18:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 29 декабря 2020
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