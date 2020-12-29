В Казани в отделе полиции «Юдино» нашли мертвым 23-летнего сотрудника, сообщает РИА «Новости»

По словам источника «Интерфакса», рядом с телом дознавателя найдена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается. По сведениям издания «Бизнес Онлайн», причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. В МВД сообщили, что проводят проверку