Джо Байден заявил, что администрация Дональда Трампа ведет себя безответственно при передаче дел новой команде.

По словам избранного президента США, с помехами столкнулись в министерстве обороны. В Пентагоне это отрицают. Байден во время выступления в городе Уилмингтон подчеркнул, что многим ведомствам, которые жизненно важны для безопасности Америки, был нанесен громадный ущерб.

