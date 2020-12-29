По словам избранного президента США, с помехами столкнулись в министерстве обороны. В Пентагоне это отрицают. Байден во время выступления в городе Уилмингтон подчеркнул, что многим ведомствам, которые жизненно важны для безопасности Америки, был нанесен громадный ущерб.
Джо Байден заявил, что администрация Дональда Трампа ведет себя безответственно при передаче дел новой команде.
По словам избранного президента США, с помехами столкнулись в министерстве обороны. В Пентагоне это отрицают. Байден во время выступления в городе Уилмингтон подчеркнул, что многим ведомствам, которые жизненно важны для безопасности Америки, был нанесен громадный ущерб.