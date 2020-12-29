Палата представителей США проголосовала за увеличение выплат каждому гражданину с 600 долларов до 2 тысяч

Как напоминает агентство «Рейтер», этого ранее требовал президент Дональд Трамп. Он отказывался подписать пакет помощи экономике в условиях пандемии на 900 миллиардов долларов, но затем одобрил документ.
2020-12-29T05:10:44+03:00
2020-12-29T05:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 29 декабря 2020
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