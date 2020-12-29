Любовь Соболь сообщила, что глава ее предвыборного штаба Ольга Ключникова вышла на свободу

Юрист ФБК написала ночью в «Твиттере», что освобожден и сотрудник канала «Навальный Live» Аким Керимов. Они отбыли 7 суток ареста. Их признали виновными в неповиновении полиции. Ранее Любовь Соболь два дня продержали в изоляторе МВД, затем отпустили. Против нее возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища после визита политика к предполагаемому участнику отравления Алексея Навального.
2020-12-29T05:07:06+03:00
2020-12-29T05:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 29 декабря 2020
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