Любовь Соболь сообщила, что глава ее предвыборного штаба Ольга Ключникова вышла на свободу

Юрист ФБК написала ночью в «Твиттере», что освобожден и сотрудник канала «Навальный Live» Аким Керимов. Они отбыли 7 суток ареста. Их признали виновными в неповиновении полиции. Ранее Любовь Соболь два дня продержали в изоляторе МВД, затем отпустили. Против нее возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища после визита политика к предполагаемому участнику отравления Алексея Навального.