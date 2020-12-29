В Германии сотрудники дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины, признали местные власти

Инцидент произошел в городе Штральзунд. Как сообщили в администрации района Передняя Померания-Рюген, 8 сотрудников родились в период с 1966 по 1982 год. У четверых из них обнаружились симптомы гриппа, и они были госпитализированы в целях предосторожности. Была использована вакцина компаний «Пфайзер» и «Байонтек».
2020-12-29T04:38:26+03:00
2020-12-29T04:38:26+03:00
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04:38, 29 декабря 2020
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