В Германии сотрудники дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины, признали местные власти

Инцидент произошел в городе Штральзунд. Как сообщили в администрации района Передняя Померания-Рюген, 8 сотрудников родились в период с 1966 по 1982 год. У четверых из них обнаружились симптомы гриппа, и они были госпитализированы в целях предосторожности. Была использована вакцина компаний «Пфайзер» и «Байонтек».