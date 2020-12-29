В Москве скончались еще 75 пациентом с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе

Таким образом, по его подсчетам, число летальных исходов, вызванных новой инфекцией, в столице превысило 11 тысяч человек. По сведениям оперативного штаба, которые были опубликованы накануне утром, за сутки в столице было выявлено 6253 новых заболевших, по всей России – почти 28 тысяч.