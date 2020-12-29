Адвокат бывшего схиигумена Сергия сообщила, что его подозревают в склонении детей к самоубийству

Защитник Светлана Герасимова отметила в интервью газете «Коммерсант», что для ночного обыска нужны веские основания, а силовики их не назвали. Лишенный сана и отлученный от РПЦ религиозный деятель был задержан в Среднеуральском женском монастыре, который фактически захватил вместе со своими сторонниками. По словам адвоката, поводом для дела стала запись одной из проповеди, опубликованная в сети.
2020-12-29T04:32:55+03:00
2020-12-29T04:32:55+03:00
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04:32, 29 декабря 2020
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