Адвокат бывшего схиигумена Сергия сообщила, что его подозревают в склонении детей к самоубийству

Защитник Светлана Герасимова отметила в интервью газете «Коммерсант», что для ночного обыска нужны веские основания, а силовики их не назвали. Лишенный сана и отлученный от РПЦ религиозный деятель был задержан в Среднеуральском женском монастыре, который фактически захватил вместе со своими сторонниками. По словам адвоката, поводом для дела стала запись одной из проповеди, опубликованная в сети.