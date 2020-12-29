ФСИН требует от политика Алексея Навального явиться этим утром в московскую инспекцию

В противном случае служба угрожает заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По этому делу истекает испытательный срок. Как говорится на сайте столичного управления ФСИН, вывод о том, что Навальный уклоняется от контроля были сделаны на основе отчета о его лечении в берлинской клинике «Шаритэ». В то же время Алексей Навальный в своем блоге заметил, что в публикации в медицинском журнале Lancet, где говорится об отравлении химическим оружием «Новичок», его фамилия не упоминается. Навальный отметил, что если российские власти считают статью достоверной, то должны возбудить уголовное дело по факту его отравления. Политик также подчеркнул, что дело «Ив Роше» было сфабриковано и он выиграл из-за него иск в Европейском суде по правам человека.