Премьер-министр Чехии предложил увеличить число прививок от коронавируса с 5 до 6 из одной ампулы

Андрей Бабиш написал в своем «Твиттере», что обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, это позволит на 20% увеличить количество доз препарата от компаний «Пфайзер» и «Байонтек», которые поступают в Есвросоюз, до 360 миллионов. Глава правительства Чехии ссылается на опыт США и Израиля.