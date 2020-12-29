Гражданская журналистка в Китае приговорена к 4 годам тюрьмы из-за репортажей из Уханя

Суд в Шанхае признал 37-летнюю Чжан Чжань виновной в разжигании вражды и подстрекательстве к беспорядкам. Как отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», это стандартная формулировка обвинения, которое в Китае часто используют против диссидентов и активистов. Именно в городе Ухань был впервые обнаружен коронавирус, который стал причиной пандемии.
2020-12-29T03:34:04+03:00
2020-12-29T03:34:04+03:00
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03:34, 29 декабря 2020
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