Гражданская журналистка в Китае приговорена к 4 годам тюрьмы из-за репортажей из Уханя

Суд в Шанхае признал 37-летнюю Чжан Чжань виновной в разжигании вражды и подстрекательстве к беспорядкам. Как отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», это стандартная формулировка обвинения, которое в Китае часто используют против диссидентов и активистов. Именно в городе Ухань был впервые обнаружен коронавирус, который стал причиной пандемии.