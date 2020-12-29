ФСБ предлагает расширить ее полномочия и предоставить новые выплаты сотрудникам

Служба подготовила законопроект, который опубликован для общественного обсуждения. В пояснительной записке к документу говорится, что ФСБ необходимо наделить функцией охраны и обороны объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц, передает РБК. Также представители ФСБ предложили ввести ряд дополнительных выплат сотрудникам. Они будут устанавливаться в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых сотрудниками.