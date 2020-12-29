Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету, который расширяет санкции против России

Как передает агентство Рейтер, документ набрал необходимое количество голосов – нужно было как минимум две трети от числа конгрессменов. Трамп в частности, выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны. Оборонный бюджет США на 740 миллиардов долларов увеличивает перечень ограничений в отношении российских трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ также предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

