Бывший схимонах Сергий подозревается в склонении детей к самоубийству, сообщила его адвокат газете «Коммерсант»

Светлана Герасимова предположила, что дело связано с записью проповеди, опубликованной в интернете. Лишенный сана и отлученный от церкви клирик был задержан поздно вечером в Среднеуральском женском монастыре, который фактически захватил вместе со своими сторонниками. Затем его доставили на допрос в управление СК по Свердловской области. Конфликт религиозного деятеля с РПЦ начался весной, когда он публично отрицал пандемию и критиковал руководство церкви за карантинные меры
2020-12-29T03:32:15+03:00
2020-12-29T03:32:15+03:00
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03:32, 29 декабря 2020
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