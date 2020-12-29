Бывший схимонах Сергий подозревается в склонении детей к самоубийству, сообщила его адвокат газете «Коммерсант»

Светлана Герасимова предположила, что дело связано с записью проповеди, опубликованной в интернете. Лишенный сана и отлученный от церкви клирик был задержан поздно вечером в Среднеуральском женском монастыре, который фактически захватил вместе со своими сторонниками. Затем его доставили на допрос в управление СК по Свердловской области. Конфликт религиозного деятеля с РПЦ начался весной, когда он публично отрицал пандемию и критиковал руководство церкви за карантинные меры