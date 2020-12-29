Суд в США отказался отпустить фигурантку дела миллиардера Джеффри Эпштейна под залог в 28,5 миллионов долларов

Под стражей оставлена британка Гилейн Максвелл, дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире – Macmillan. По данным следствия, она была любовницей Эпштейна и находила для него несовершеннолетних девушек, склоняла их к сексу с ним, а затем устраивала так, чтобы жертвы не обращались в полицию. Известный финансист Джеффри Эпштейн в августе прошлого года был найден мертвым в тюремной камере. Следствие сочло это самубийством.