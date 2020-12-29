Рамзан Кадыров объявил, что в Грозном построят музей и назовут в честь убитого полицейского

Глава Чечни отметил в соцсети «ВКонтакте», что в одной части музея будут храниться старинные экземпляры Корана, а в другой станут читать лекции. Младший сержант Магомед Джабраилов был убит накануне вечером. По словам Рамзана Кадырова, на полицейский напали двое человек с ножами, которые пытались завладеть их оружием. Они были застрелены.
2020-12-29T02:24:52+03:00
2020-12-29T02:24:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2765632-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:24, 29 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)