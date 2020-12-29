Рамзан Кадыров объявил, что в Грозном построят музей и назовут в честь убитого полицейского

Глава Чечни отметил в соцсети «ВКонтакте», что в одной части музея будут храниться старинные экземпляры Корана, а в другой станут читать лекции. Младший сержант Магомед Джабраилов был убит накануне вечером. По словам Рамзана Кадырова, на полицейский напали двое человек с ножами, которые пытались завладеть их оружием. Они были застрелены.