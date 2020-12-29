Адвокат задержанного бывшего схимонаха Сергия сообщила, что ее не пускают в СК к подзащитному

Светлана Герасимова подтвердила «Интерфаксу», что он доставлен на допрос. По сведениям агентства ТАСС, поводом стал видеоролик на портале Youtube, в котором лишенный сана и отлученный от церкви клирик призывает умереть за Россию. Бывший схимонах был задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Как передает местный сайт 66.ru, там начались столкновения между силовиками и сторонниками религиозного деятеля. Конфликт бывшего настоятеля монастыря с РПЦ начался после того, как он стал выступать против карантинных ограничений. Затем бывший схимонах потребовал от Владимира Путина передать ему власть.
2020-12-29T02:24:32+03:00
2020-12-29T02:24:32+03:00
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02:24, 29 декабря 2020
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