Соратник Сахарова, основатель движения, выдвинувшего Ельцина в президенты, Лев Пономарев объявлен властями иноагентом

Он возглавлял парламентскую комиссию по расследованию причин ГКЧП и роли КГБ в попытке государственного переворота. Лев Пономарев также был инициатором создания правозащитного общества «Мемориал» по увековечиванию памяти репрессированных. Возглавляет организацию «За права человека».

Именно его Минюст включил в список физических лиц, которые впервые вошли в перечень СМИ-иностранных агентов. В реестр также попали журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.