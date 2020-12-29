Средняя зарплата госслужащих в России за 2019 год, по данным Росстата, выросла на 13%

Она составила 60 тысяч рублей в месяц. В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты повысились на 10,6% — до 140 тысяч рублей. Как отмечает РБК, Росстат должен был опубликовать эти сведения еще в марте. Так было в предыдущие годы. С чем связана задержка более чем в полгода, в ведомстве объяснять не стали.

