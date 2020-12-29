Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:14, 29 декабря 2020

Число жертв пандемии в Москве, по официальным данным, превысило 11 тысяч человек

За сутки скончались еще 75 пациентом с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Суточный прирост смертей в Москве по его данным с ноября колеблется в пределах от 70 от 80. По сведениям оперативного штаба, которые были опубликованы накануне утром, за сутки в столице было выявлено 6253 новых заболевших, по всей России – почти 28 тысяч.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 декабря Поздравить…

5 403 6 6523 25.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 176 6 5816 27.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 192 6 11993 28.12
Новости

ФСИН дала Алексею Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В ведомстве сочли, что условно осужденный политик, находящийся на лечение в Берлине, уклоняется от предписания суда. Ему грозит замена условного наказания на реальное…

5 79 6 8263
Новости

Правозащитник Лев Пономарев намерен объединиться с другими гражданами, попавшими в перечень СМИ-иноагентов Он рассказал «Эху», что хочет предложить участникам списка создать НКО для защиты своих прав…

5 51 6 5550
Блоги

ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание Об этом пишет адвокат Навального по делу «Ив Роше» Вадим Кобзев…

5 175 6 21252 28.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Но иностранный агент все равно Лев Пономарев Если присмотреться к другим путинским чиновникам, депутатам и олигархам — в огромном количестве обнаружатся дети, жены, братья и сестры, замки, виллы и квартиры далеко за пределами Отечества…

5 49 6 7374 28.12
Блоги

Клиника «Шарите» опубликовала отчет о клиническом течении болезни Навального Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок»...

5 266 6 40729 23.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

У меня претензия не к Чубайсу, который гипотетически мог взять от 2 до 3 млн долларов. Как вы помните, времена были дикие и там деньги носились в коробках из-под ксерокса…

5 76 6 12067 27.12
#слушать 49:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 114 6 18382 27.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если вы на той стороне, мы говорим: предатель Нет ни одного вопроса, по которому политическая позиция Алексея Навального противоречит политической позиции ЦРУ США, разведывательного управления, министерства обороны США и британской разведки…

5 113 6 18605 22.12
Блоги

МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…

5 40 6 8503 22.12
Новости

Адвокат: ФСИН угрожает Навальному заменой условного срока на реальный Это произойдет, если Навальный не явится в ведомство завтра в девять утра…

5 119 6 26147
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Погиб полицейский В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного…

5 23 6 5192 28.12
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Берлин, 5 января 1939 года – дорога к пакту Астахов понимал, что договор с СССР нужен гитлеровцам только для того, чтобы «нейтрализовать нас в случае своей войны с Польшей» и речь вовсе не идет о возрождении советско-германской дружбы…

5 31 6 7120 23.12
Новости

Присяжные сочли, что солдат Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев, заслуживает снисхождения При этом они единодушно признали его виновным…

5 25 6 5911

Популярное за неделю

Новости

Адвокат: ФСИН угрожает Навальному заменой условного срока на реальный Это произойдет, если Навальный не явится в ведомство завтра в девять утра…

5 119 6 26506
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Конечно, трусы Навального могли бы стать саваном для режима любого — но в любом другом государстве, в любой другой стране…

5 84 6 110435 23.12
#слушать 48:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2728 25.12
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Владислав Иноземцев о культуре вранья и отсталой продажности Поединок между Навальным и Путиным вступил в решающую фазу. Система пропустила удар невиданной силы, и нет сомнения, что таких ударов она пропустит еще очень много. Однако это не значит, что Кремль побежден…

5 152 6 406883 23.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева «Я думаю, сейчас он сидит в кабинете начальства, пишет объяснительную и спрашивает, что с ним будет. Вряд ли его будет кто-то там устранять»...

5 72 6 203543 22.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8922570
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4746107

Сегодня в эфире