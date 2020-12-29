Число жертв пандемии в Москве, по официальным данным, превысило 11 тысяч человек

За сутки скончались еще 75 пациентом с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Суточный прирост смертей в Москве по его данным с ноября колеблется в пределах от 70 от 80. По сведениям оперативного штаба, которые были опубликованы накануне утром, за сутки в столице было выявлено 6253 новых заболевших, по всей России – почти 28 тысяч.
2020-12-29T01:14:12+03:00
2020-12-29T01:14:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 29 декабря 2020
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