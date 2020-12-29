Компания Nord Stream 2 объявила о завершении укладки трубопровода «Северный поток — 2» в Германии

Работы в водах исключительной экономической зоны вело российское судно «Фортуна». Как передает сайт РБК, теперь для завершения строительства газопровода осталось проложить 147 километров труб в исключительной экономической зоне Дании.

По трубам на дне Балтийского моря газ будут поступать из России в Германию и далее в другие страны Европы. Проект был фактически заморожен на год из-за санкций США. После отказа европейских подрядчиков «Газпром» достраивает трубопровод своими силами.

