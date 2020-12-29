Мосгорсуд огласит сегодня приговор обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» прокуратура просит лишить свободы на 18 лет. Сторона защиты настаивает на оправдательном приговоре. Карина Цуркан обвиняется в передаче спецслужбам Молдавии сведений о поставках электроэнергии из России на Украину.

Как писала газета «Коммерсант», в защиту бывшей подчиненной в суде выступил глава компании «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, которого СМИ называют другом Владимира Путина и одним из самых влиятельных людей в стране. Борис Ковальчук сказал в суде, что Цуркан вела переговоры о поставках энергии в Приднестровье и что у нее возник конфликт бывшим главой непризнанной республики Евгением Шевчуком, передает ТАСС. Адвокат Цуркан Иван Павлов заявил, что Шевчук мог быть инициатором уголовного дела, поскольку имеет обширные связи в спецслужбах.