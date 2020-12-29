По его словам, причиной стал видеоролик на портале Youtube, в котором лишенный сана клирик призывает умереть за Россию. В Среднеуральском монастыре проходят следственные действия.
Ранее схимонах Сергий Романов был отлучен от церкви. Его конфликт с РПЦ начался после того, как клирик стал выступать против карантинных ограничений. Затем он потребовал от Владимира Путина передать ему власть.
Бывший схимонах Сергий, который захватил женский монастырь на Урале, задержан, сообщает источник ТАСС
По его словам, причиной стал видеоролик на портале Youtube, в котором лишенный сана клирик призывает умереть за Россию. В Среднеуральском монастыре проходят следственные действия.