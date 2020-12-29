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00:25, 29 декабря 2020

Бывший схимонах Сергий, который захватил женский монастырь на Урале, задержан, сообщает источник ТАСС

По его словам, причиной стал видеоролик на портале Youtube, в котором лишенный сана клирик призывает умереть за Россию. В Среднеуральском монастыре проходят следственные действия.
Ранее схимонах Сергий Романов был отлучен от церкви. Его конфликт с РПЦ начался после того, как клирик стал выступать против карантинных ограничений. Затем он потребовал от Владимира Путина передать ему власть.



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