Бывший схимонах Сергий, который захватил женский монастырь на Урале, задержан, сообщает источник ТАСС

По его словам, причиной стал видеоролик на портале Youtube, в котором лишенный сана клирик призывает умереть за Россию. В Среднеуральском монастыре проходят следственные действия.

Ранее схимонах Сергий Романов был отлучен от церкви. Его конфликт с РПЦ начался после того, как клирик стал выступать против карантинных ограничений. Затем он потребовал от Владимира Путина передать ему власть.