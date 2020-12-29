В Аргентине сегодня должна начаться вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник»

При этом в латиноамериканскую страну пока доставили только первый компонент вакцины. Агентство Reuters утверждает, что причина – в трудностях производства второго компонента.

Всего в Аргентину на настоящий момент поставили 300 тысяч доз первого компонента «Спутника», рассказал агентству «Интерфакс» директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, не позднее, чем через 3 недели, через океан будет доставлен и второй компонент. При этом причину, по которой поставки не были синхронизированы, Гинцбург не назвал. Он лишь заверил, что дисбаланса в производстве уже нет, и пояснил, что первый компонент – это один из аденовирусов, используемый в вакцине – по естественным причинам растет в 2,5 раза лучше, чем второй.

Тем временем источники агентства Reuters утверждают, что технологические проблемы при производстве «Спутника» остаются – хотя и не являются неразрешимыми. Впрочем, из-за этого, по их словам, в Аргентину были отправлены только излишки первого компонента препарата, который произвести проще. Как отмечается, «Спутник», в отличие от ряда аналогичных вакцин, состоит не из одинаковых, а из разных неактивных вирусов.

Аргентина – одна из двух стран, помимо Белоруссии, которая разрешила использование в программе вакцинации от коронавируса российский препарат «Спутник».