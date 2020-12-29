За последние сутки, по подсчетам оперативного штаба, в городе зарегистрировано еще 75 смертей. Количество зараженных приближается к 800 тысячам.
На этом фоне власти города напомнили об ограничениях, которые продолжат действовать в столице и на Новый год. Рестораны и кафе проработают только до 23 часов. Гулять не запрещено, но массовых мероприятий на улице проводиться не будет.
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 11 тысяч
За последние сутки, по подсчетам оперативного штаба, в городе зарегистрировано еще 75 смертей. Количество зараженных приближается к 800 тысячам.