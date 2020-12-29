Российские власти впервые включили в список СМИ-иноагентов физических лиц

В их числе оказался и правозащитник Лев Пономарев.

Помимо Пономарева в список министерства юстиции также попали журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, также главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин и петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.

До сих пор в реестр могли быть включены только средства массовой информации, однако, на прошлой неделе Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранным агентом любого человека, осуществляющего политическую деятельность в интересах зарубежного государства.