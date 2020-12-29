ФСИН потребовала от Алексея Навального этим утром явиться в московскую инспекцию

В ведомстве сочли, что условно осужденный политик, находящийся на лечение в Берлине, уклоняется от предписания суда. Ему грозит замена условного наказания на реальное.

В сообщении на сайте московского ФСИН ссылаются на публикацию в журнале The Lancet, исходя из которой, оппозиционера выписали из берлинской клиники Charité и у него прошли «все последствия болезни».

Сам политик написал в Твиттере, что, признавая данные, которые приводятся в журнале, государство на официальном уровне признает и его отравление. В связи с этим, Навальный задался вопросом, почему не заводится уголовное дело.