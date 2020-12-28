«Союзмультфильм» намерен отсудить у московского ресторана 8 миллионов рублей за использование образа Чебурашки

Киностудия подала иск к заведению японской кухни «Тебурасика». Претензии касаются изображений мультипликационного персонажа в оформлении ресторана, в меню, документации а также на страницах в социальных сетях – об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Суд должен рассмотреть заявление через месяц. Еще в 2018 году право «Союзмультфильма» на товарные знаки, изображающие Чебурашку и Крокодила Гену, подтвердила Палата по патентным спорам.