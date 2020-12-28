Петербургский городской суд зарегистрировал иск ста горожан об отставке губернатора города Александра Беглова

Однако рассмотрение документа приостановили.

Суд предложил всем подписантам документа подтвердить, что они являются гражданами России. Иск с требованием об отставке Александра Беглова подписали 109 человек. Все они — жители Петербурга и российские граждане, уверен автор обращения в суд, исполнительный директор городского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров. Отправить подтверждение должны до 15 января. Напомним, Пивоваров подал иск с требованием отправить Беглова в отставку после того, как четырех муниципальных депутатов лишили мандатов из-за незначительных ошибок в декларациях. Поводами для отзывов мандатов были, в частности, забытый счёт с нулевым балансом и налог в сумме семисот рублей. В ответ Пивоваров обратился в суд с требованием об отставке Беглова, поскольку тот не указал в декларации о доходах за прошлый год загородную резиденцию, которой он пользуется. Добавлю, что по словам автора иска, большинство тех, кто подписал документ, это муниципальные депутаты Петербурга.

Требование суда уточнить гражданство тех, кто обратился с требованием об отставке губернатора, лишь способ отложить рассмотрение дела, уверен Андрей Пивоваров.

В Смольном считают, что губернатор не должен был указывать в декларации о том, что пользуется резиденцией.