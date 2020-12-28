Европарламент рассмотрит соглашение между ЕС и Великобританией в марте

Договоренности по Брексит, достигнутые в последний момент рассчитывают ратифицировать задним числом. В заявлении руководства Европарламента говорится, что власти временно одобряют соглашение, чтобы предотвратить «хаос сценария отсутствия сделки».

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после выхода Великобритании из Евросоюза буксовали несколько месяцев. Если бы стороны не смогли подписать договор до 1 января, с Нового года они перешли бы от свободной торговли к торговле с пошлинами и квотами, что грозило бы потерями бизнесу с той и другой стороны.