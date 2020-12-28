Жителя Кемерово оштрафовали за публикацию фотографий Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

По уголовному делу по реабилитации нацизма Дмитрию Бородаенко назначили штраф в 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет. Сам кемеровчанин вину не признал, однако, в ходе слушаний попросил прощения у всех, кого его поступок оскорбил или задел.

Ранее по похожему делу в Татарстане суд приговорил студента Мухаммеда эль-Айюби к условному сроку и штрафу 150 тысяч рублей.