Конституционный суд признал законным ограничение передвижения граждан в связи с эпидемией

КС проверял постановление губернатора Подмосковья в связи с запросом одного из региональных судов, рассматривающих административное дело гражданина, который в апреле находился в общественном месте. Процесс приостановили и обратились за разъяснением в Конституционный суд. Норма была признана соответствующей основному закону, так как она была продиктована объективной необходимостью оперативно отреагировать на беспрецедентную опасность распространения инфекции, — говорится в документе.