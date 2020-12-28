Разработчик вакцины от коронавируса спрогнозировал снятие ограничений из-за эпидемии к ноябрь следующего года

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что как только прививку сделает 70% населения, эпидемический процесс станет управляемым, а бесконтрольная передача вируса между людьми прекратится.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве ввели еще в начале марта. С тех пор ограничения то ужесточали, то смягчали.