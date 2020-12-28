В ноябре, по данным Росстата, умерло более 35 тысяч человек, больных коронавирусом

Это максимальное значение за все время эпидемии.

По сравнению с октябрем, где также была установлена максимальная за время эпидемии смертность людей с коронавирусом, в ноябре этот показатель оказался выше примерно в 1,5 раза. По данным Росстата, для более половины умерших с COVID-19 в последний месяц осени вирус стал основной причиной смерти – таковых около 20 тысяч человек. Еще у 4 тысяч инфекция не была определена при жизни, но течение болезни может говорить о смерти именно от коронавируса.

Общее число умерших с апреля по ноябрь с коронавирусом, отмечает Росстат, составило более 116 тысяч человек, из них у 64 тысяч COVID-19 стал основной причиной смерти. Оперативный штаб при этом сообщал о 40 тысячах скончавшихся к концу ноября. Власти объясняли расхождения тем, что со временем данные уточняются.

Тем временем общая смертность в России в ноябре этого года оказалась в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Если тогда скончались более 140 тысяч человек, то в этом ноябре – почти 220 тысяч.

Вице-премьер Татьяна Голикова чуть ранее сообщила, что смертность в России за 11 месяцев этого года увеличилась почти на 14%.