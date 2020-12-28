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Эксклюзив Эха 22:04, 28 декабря 2020

ФСИН дала Алексею Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию

В ведомстве сочли, что условно осужденный политик, находящийся на лечение в Берлине, уклоняется от предписания суда.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному может грозить замена условного срока на реальный в случае неявки завтра во ФСИН. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«ФСИН сегодня написала адвокату Навального о том, что он должен явиться отмечаться завтра в инспекцию, как обычно. При этом Алексей находится в Германии на реабилитации, о чем всем прекрасно известно, в том числе и ФСИН. У этого есть объяснение. Дело в том, что 30 декабря истекает испытательный срок Навального по делу «Ив Роше». Таким образом, если он не явится во ФСИН завтра, они будут ходатайствовать о замене ему условного срока на реальный», — рассказала К.Ярмыш.

По ее словам, ФСИН считает, что лечение политика уже завершено. «Я так понимаю, ФСИН ссылается на материалы издания «The Lancet», из которого они сделали вывод, что Алексей полностью здоров. Но это не так — он проходит курс реабилитации в Германии. Поэтому требование ФСИН исключительно политическое», — заключила К.Ярмыш.

В сообщении на сайте московского ФСИН ссылаются на публикацию в журнале The Lancet, исходя из которой, оппозиционера выписали из берлинской клиники Charité и у него прошли «все последствия болезни». Если подтвердится, что он уклоняется от контроля со стороны властей, Навальному грозит, в том числе, замена условного наказания на реальное. Испытательный срок по так называемому делу «Ив Роше» был продлен Навальному до конца этого года.

Сам политик написал в Твиттере, что, признавая данные, которые приводятся в журнале, государство на официальном уровне признает и его отравление. В связи с этим, Навальный задался вопросом, почему не заводится уголовное дело.



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