Любовь Соболь отказалась давать подписку о невыезде по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Об этом сама юрист ФБК рассказала сайту «Медиазона». Она стала фигурантом дела после того, как пыталась попасть в квартиру Константина Кудрявцева – предполагаемого отравителя Алексея Навального из ФСБ.

В эфире ютьюб-канала «Навальный Live» Соболь рассказала, что в ходе очной ставки курьер, ранее давший показания против нее, подтвердил, что она не заходила в соседнюю квартиру, в которой предположительно живет теща Кудрявцева и не угрожала женщине насилием.