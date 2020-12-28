Журнал Forbes подсчитал, кто из российских миллиардеров обеднел в этом году сильнее остальных

Первое место рейтинга занял генеральный директор Лукойла Вагит Алекперов. Он потерял больше 4 миллиардов долларов.

На втором месте председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. У него, по подсчетам издания, -3,5 миллиарда.

На третьем – владелец инвестиционной группы Volga Геннадий Тимченко, состояние которого сократилось почти на 2,5 миллиарда.