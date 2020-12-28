Евросоюз обвинил Россию в распространении дезинформации о западных вакцинах

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, которые приводит агентство Reuters, западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских СМИ, контролируемых государством. Такие сообщения, по его мнению, направлены на страны, где Россия хочет продавать собственный препарат против коронавируса.

При этом ранее в Кремле заявляли, что неоднозначная реакция на российскую вакцину «Спутник» на Западе связана с конкуренцией.