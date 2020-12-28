Укладка трубопровода «Северный поток-2» в немецких водах завершена

Работы на отрезке в 2,5 километра в исключительной экономической зоне ФРГ стартовали в начале месяца. Разрешение немецких властей действовало в течение декабря, — передает агентство DPA. Как отмечается, теперь компании «Nord Stream 2» предстоят работы в датских водах, которые могут начаться в середине следующего месяца. Там укладкой труб должно заняться российское судно «Фортуна» при поддержке других кораблей.

Против проекта выступает Вашингтон. МИД Германии заверяет, что не намерен менять свои позиции, несмотря на претензии США.