В Ленинградской области для подростков на новогодних каникулах введут комендантский час

С 30 декабря по 10 января несовершеннолетним нельзя будет без родителей находиться на улицах, в транспорте и торгово-развлекательных центрах с 9 вечера до 6 утра. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко. В сообщении пресс-службы отмечается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с коронавирусом.
2020-12-28T20:35:10+03:00
2020-12-28T20:35:10+03:00
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20:35, 28 декабря 2020
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