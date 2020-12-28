В Ленинградской области для подростков на новогодних каникулах введут комендантский час

С 30 декабря по 10 января несовершеннолетним нельзя будет без родителей находиться на улицах, в транспорте и торгово-развлекательных центрах с 9 вечера до 6 утра. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко. В сообщении пресс-службы отмечается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с коронавирусом.