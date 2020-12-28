Московская топливная ассоциация зафиксировала повышение цен на бензин

За неделю это сделала половина сетей АЗС города. Больше всего подорожал литр бензина марки АИ-98 и АИ-92 – на 12 и 13 копеек соответственно. Меньше всего увеличились цены на АИ-95 и дизельное топливо.

В начале декабря биржевые цены на бензин выросли на 1%. С октября был отменен мораторий на импорт топлива в России.