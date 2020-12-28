Суд в Москве заочно приговорил бывшего главу БТА банка к 15 годам колонии

Мухтар Аблязов был признан виновным в мошенничестве, отмывании денег, полученных незаконным путем, и причинении особо крупного ущерба путем обмана организованной группой. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, от 10 до 13 лет лишения свободы получили и другие фигуранты дела. Осужденные находятся в розыске.
2020-12-28T20:04:09+03:00
2020-12-28T20:26:41+03:00
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20:04, 28 декабря 2020
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