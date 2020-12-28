Разработчик российской вакцины от коронавируса подтвердил, что Аргентина получила только первый компонент препарата

Второй, по словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, будет поставлен в течение трех недель. Об этом он рассказал агентству Интерфакс. Ранее Reuters передавало, что в латиноамериканскую страну отправили 300 тысяч первых доз вакцины. Вторую прививку нужно сделать через 21 день. Власти Аргентины рассчитывают начать вакцинацию уже завтра.