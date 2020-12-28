Разработчик российской вакцины от коронавируса подтвердил, что Аргентина получила только первый компонент препарата

Второй, по словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, будет поставлен в течение трех недель. Об этом он рассказал агентству Интерфакс. Ранее Reuters передавало, что в латиноамериканскую страну отправили 300 тысяч первых доз вакцины. Вторую прививку нужно сделать через 21 день. Власти Аргентины рассчитывают начать вакцинацию уже завтра.
2020-12-28T20:02:51+03:00
2020-12-28T20:26:56+03:00
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20:02, 28 декабря 2020
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